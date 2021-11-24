Укр

Игрок "Баварии" признался, что пенальти на Буяльском был (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Виталий Буяльский Новость обновлена 24 ноября 2021, 14:44
Виталий Буяльский

Неназначенный пенальти сильно повлиял на ход игры.

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский рассказал, что пообщался в перерыве с игроком "Баварии" Лукасом Эрнандесом, который признался, что пенальти на "динамовце" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2) был.

Об этом Виталий рассказал в послематчевом интервью для "Бомбардира".

Виталий рассказал, что в беседе с защитником "Баварии" Лукасом Эрнандесом тот признался, что фол на Буяльском был. А вот турецкий рефери Халил Мелер при счете 0:1 в пользу мюнхенцев не увидел нарушения правил на "динамовце".

"После первого тайма Эрнандес подошел и сказал, что фол был. Ну я подошел к нему и говорю: "Фол", – он: "Yes, foul", – и все. В принципе больше ничего не говорил. Главный судья сказал: "Может, фол был, но мяч ты принимал не в сторону ворот"", — заявил Буяльский после игры.

Добавим, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал судей матча, которые, по мнению румынского специалиста, помогают большим клубам. 

Отметим, после матча "Барселона" — "Бенфика" (0:0) стало понятно, что киевляне прекратили борьбу за евровесну в текущем сезоне еврокубков.

Теги:
#Футбол #ФК Бавария #Лига Чемпионов #Виталий Буяльский #ФК Динамо (Киев)
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