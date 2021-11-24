Укр

Футбольная фортуна опять отвернулась от Селезнева (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
85
Евгений Селезнев Новость обновлена 24 ноября 2021, 16:19
Евгений Селезнев

Футболиста заменили за 4 минуты до долгожданного пенальти.

В среду, 24 ноября, "Минай" Евгения Селезнева, который на днях забил гол в ворота "Ингульца", принимал "Колос" в рамках перенесенного матча 3-го тура чемпионата Украины сезона 2021/22. Встреча, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась ничьей со счетом 1:1.

"Минай" здорово смотрелся в первой половине игры, однако ни Селезневу, ни его партнерам забить все никак не удавалось. По перерыву Евгений был заменен, а всего через 4 минуты "Минай" заработал право на пенальти. К сожалению для Евгения, обратная замена в футболе невозможна, а потому 11-метровый исполнил Даниил Кныш. В компенсированное время нападающий "Колоса" Анатолий Нуриев роскошным ударом со штрафного сравнял счет в поединке.

Полный видеооюбзор встречи:

Этот результат оставил "Минай" (10 очков) на 14-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (15 очков) — десятый.

Добавим, что Селезнев хочет побить бомбардирский рекорд Максима Шацких и Сергея Реброва в чемпионате Украины (123 голов). У Евгения на данный момент 117 забитых мячей. Недавно форвард отметился ярким промахом.

Теги:
#Футбол #УПЛ #Евгений Селезнев #ФК Колос #ФК Минай
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Украина
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Правила карантина в двух областях Украины изменятся.
Карантин становится жестче: новые правила жизни в "желтой зоне"
Дата публикации
Категория
Какие продукты выросли в цене в Украине
Очередное испытание для украинцев: какие продукты и насколько подорожали в 2021 году
Дата публикации
Категория
Митинг под стенами ВР
"Молитесь Богу": на митинге антипрививочников под Радой с трудом могли объяснить свои требования и позицию (видео)
Дата публикации
Категория
Каналы входят в холдинг "Медиа Группа Украина" Рината Ахметова
"Слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова: подробности
Дата публикации
Категория
Украинские артисты немало зарабатывают в сових соцсетях
30 минимальных зарплат за неделю: раскрыты заработки украинских звезд в Instagram