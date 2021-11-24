Чемпионат Украины по хоккею за день потерял четыре команды

"Белый Барс" и "Мариуполь" приняли решение сняться с чемпионата, поддержав "Донбасс" и "Краматорск".

"Белый Барс" и "Мариуполь" после дисквалификации "Донбасса" и "Краматорска" из Украинской хоккейной лиги приняли решение также покинуть турнир.

Как заявила пресс-служба мариупольцев на своей странице в фейсбуке, в дальнейшем клуб планирует принимать участие в Суперлиге, куда войдут те клубы, которые не хотят участвовать в турнирах под эгидой УХЛ.

"Белый Барс" пока своих дальнейших планов не озвучивал, но подтвердил, что считает неправомерным дисквалификацию "Донбасса" и "Краматорска".

Конфликт между УХЛ и клубами возник после того, как дисквалифицированные команды отозвали своих игроков из расположения сборной Украины во время товарищеского турнира в Венгрии. Лига приняла решение дисквалифицировать этих хоккеистов, но они продолжали играть за свои клубы. Как итог, "Донбасс" и "Кременчуг" сначала получили технические поражения за игры, в которых хоккеисты были на льду, а потом и были исключены из чемпионата.

После ухода четырех клубов в Украинской хоккейной лиге остается четыре команды — "Сокол", "Кременчуг", "Рулав Одд" и "Днепр".

Ранее "Телеграф" сообщал о жесткой драке хоккеистов на тренировке в Беларуси, где вратарь набросился на одноклубника из-за буллита.