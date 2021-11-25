Укр

Марина Бех-Романчук опубликовала красочный снимок в черном купальнике

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новость обновлена 25 ноября 2021, 10:59
Марина Бех-Романчук

Украинская легкоатлетка вновь порадовала шикарными формами.

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук, которая часто радует читателей яркими фото, опубликовала на своей странице в инстаграме очередной красивый снимок.

Судя по геолокации, легкоатлетка сейчас находится на пляже в португальском городке Монте-Годру. В кадре Бех-Романчук на фоне моря позирует в черном купальнике и темных очках.

"Я невероятно кайфую от этого снимка. Будто с обложки журнала. Оцените этого фото от 1 до 10", — подписала публикацию Бех-Романчук.

Менее чем за сутки публикация собрала более чем 10 тысяч отметок нравится.

В комментариях читатели восхищались снимком, называя его "чудесным". Многие и вовсе считают, что у Бех-Романчук "практически все фото, как с обложки журнала".

Марина Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину. На Олимпиаде-2020 в Токио легкоатлетка заняла пятое место. Для нее это были вторые Игры в карьере.

Ранее Бех-Романчук засветила аппетитные формы на совместном снимке с мужем. Кроме того, недавно легкоатлетка восхитила фанатов пикантным фото у бассейна.

Теги:
#Девушки #Пляж #Марина Бех-Романчук
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