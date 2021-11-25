Укр

Необычный гол Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать победу в Лиге Европы (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Ярмоленко против "Рапида" Новость обновлена 25 ноября 2021, 22:18
Ярмоленко против "Рапида"

Украинец в этот раз забил головой.

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко отличился результативным ударом в матче 5-го тура Лиги Европы против венского "Рапида" — 2:0.

Украинский полузащитник открыл счет на 40-й минуте встречи, причем сделал это необычным для себя образом, ударом головой. Никола Влашич перехватил мяч на правом фланге, прорвался по бровке и подал на дальнюю штангу, а там уже Ярмоленко в прыжке головой спокойно переправил мяч в сетку.

До конца первого тайма лондонцы смогли увеличить разницу в счете, забил Майкл Ноубл.

После этой победы "Вест Хэм" набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе. Благодаря такому результату, "молотобойцы" пробились напрямую в 1/8 финала Лиги Европы.

Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Ярмоленко в ближайшее время может сменить клубную прописку, причем перейти в чемпионат соседней с Украиной страны. В пятницу состоится жеребьевка плей-офф отбора на ЧМ-2022, где примет участие и сборная Украины с Ярмоленко. Ранее определились потенциальные соперники сборной Украины.

Теги:
#Лига Европы #ФК Вест Хэм Юнайтед #Андрей Ярмоленко
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