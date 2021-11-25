Исторический провал: Украина потеряла все футбольные клубы в еврокубках

"Заря" последней потеряла все шансы.

В четверг "Заря" в матче 5-го тура Лиги конференций на выезде потерпела разгромное поражение от "Ромы" — 0:4.

Точными ударами в составе римской команды отличились Карлес Перес, Никола Дзаньола и дважды Теему Абрахам. В параллельном матче данной группы норвежский "Буде-Глимт" одержал победу над софийским ЦСКА (2:0). Таким образом, луганский клуб потерял все шансы на выход в плей-офф еще за тур до завершения группового турнира.

Турнирная ситуация в группе "Зари"

Таким образом, весной Украина не будет представлена ни одной командой в еврокубках. "Заре", как и "Шахтере" с "Динамо", предстоит сыграть еще игры шестого тура в декабре, но они не имеют никакого турнирного значения. "Заря" дома 9 декабря сыграет с "Буде-Глимтом", "Динамо" 8 декабря на выезде сразится против "Бенфики", а "Шахтер" днем ранее примет "Шериф".

Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в плей-офф еврокубка.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором попытался объяснить причины провального выступления украинских команд в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.