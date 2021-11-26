Итальянские стюарды запретили фанам "Зари" пронести баннер в поддержку территориальной целостности Украины

Украинским фанам пришлось довольствоваться другими способами поддержки.

Неприятный эпизод случился накануне матча 5-го тура группового турнира Лиги конференций между "Ромой" и "Зарей" (4:0).

Как сообщает журналист Эндрю Тодос на своей странице в твиттере болельщикам луганской команды стюарды запретили пронести на стадион баннер, на котором было написано, что "Луганск — это Украина". По мнению итальянцев, этот баннер имеет политический подтекст, что запрещено правилами УЕФА.

Как видно на снимке, на трибунах все же были баннеры украинской команды, но конкретно этого не видно.

После поражения "Зари" все украинские клубы потеряли шансы на продолжение борьбы в еврокубках весной. "Заре", как и "Шахтере" с "Динамо", предстоит сыграть еще игры шестого тура в декабре, но они не имеют никакого турнирного значения. "Заря" дома 9 декабря сыграет с "Буде-Глимтом", "Динамо" 8 декабря на выезде сразится против "Бенфики", а "Шахтер" днем ранее примет "Шериф".

Впервые за 14 лет ни один украинский клуб не вышел в плей-офф еврокубка.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором попытался объяснить причины провального выступления украинских команд в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.