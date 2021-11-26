Укр

Юная звезда "Шахтера" заинтересовал "Севилью"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Михаил Мудрик Новость обновлена 26 ноября 2021, 09:54
Михаил Мудрик

Осталось дождаться официального предложения.

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик, регулярно забивающий за молодежную сборную Украины, в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как сообщает портал Fichajes, 20-летним украинцем заинтересовалась "Севилья". Спортивный директор севильцев Мончи лично присмотрелся к данному футболисту и хочет видеть его в команде.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Мудрик провел восемь матчей, в которых забил два мяча и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com, который специализируется на подсчете стоимости игроков, оценивает Мудрика в 900 тысяч евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой футболист "Шахтера", по данным СМИ, уже подписал предварительное соглашение с московским "Локомотивом". Украинский защитник Ярослав Ракицкий в ближайшее время может покинуть российский "Зенит". Несмотря на разговоры, Ракицкий во вторник спас команду от поражения в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1). Футболист на последних минутах реализовал пенальти за фол на Артеме Дзюбе.

Теги:
#ФК Шахтер #Трансфер #ФК Севилья #Михаил Мудрик
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