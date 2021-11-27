Укр

Президенту УАФ Павелко жаль украинских болельщиков после жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Павелко Новость обновлена 27 ноября 2021, 08:35
Андрей Павелко

Причина — выездные матчи национальной команды.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко после жеребьевки раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре прокомментировал ее результаты.

"Как могу оценить жеребьевку? Немного порадовался, что нам достался такой путь. С другой стороны, мне жаль украинских болельщиков, расстроился. что оба матча сборная Украины проведет на выезде. Придется ехать в гости.

Каково будущее Петракова? У него уже было 5 официальных матчей, сейчас добавилось еще два. Надеемся, что эти семь финалов подарят нам путевку в Катар", — заявил Павелко в интервью vZbirna.

Свой первый матч сборная Украины проведет на выезде 24 марта против Шотландии. В случае прохождения в финал, решающая игра состоится 29 марта также на выезде. Возможные соперники — сборные Австрии и Уэльса.

Другие пути составили Россия — Польша/Швеция — Чехия, а также Италия — Северная Македония/Португалия — Турция. Дома финальные встречи сыграют победители первых пар.

Ранее "Телеграф" сообщал мнение главного тренера сборной Украины Александра Петракова касательно результатов жеребьевки.

Теги:
#Сборная Украины #Андрей Павелко #ЧМ-2022 #УАФ
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