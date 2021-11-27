Укр

Тренер сборной Украины предложил французскому коллеге бутылку водки с перцем

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Владимир Лавский Владимир Лавский
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Тренер сборной Украины предложил французскому коллеге бутылку водки с перцем Новость обновлена 27 ноября 2021, 13:52

Обещание надо исполнять.

Главному тренеру сборной Украины по футболу Александру Петракову журналисты припомнили ему обещание передать французскому коллеге Дидье Дешаму бутылку алкоголя. После победы Украины над Боснией (2:0) в последнем туре отбора Петраков поблагодарил Францию за успех в матче с Финляндией (2:0).

"Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить. Наш президент знает, как это делается. Мы уже послали президенту Федерации футбола Франции письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность. Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве", — заявил Петраков в интервью Sportarena.

В пятницу состоялась жеребьевка раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сборная Украины, которая была в числе несеяных команд, получила в соперники Шотландию. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Игра с шотландцами состоится 24 марта следующего года.

Теги:
#Сборная Франции #Дидье Дешам #Сборная Украины #Александр Петраков
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