Тренер сборной Украины предложил французскому коллеге бутылку водки с перцем

Обещание надо исполнять.

Главному тренеру сборной Украины по футболу Александру Петракову журналисты припомнили ему обещание передать французскому коллеге Дидье Дешаму бутылку алкоголя. После победы Украины над Боснией (2:0) в последнем туре отбора Петраков поблагодарил Францию за успех в матче с Финляндией (2:0).

"Я говорил с президентом ассоциации об этом. Надо людей поблагодарить, написать. Я же не куплю в супермаркете бутылку французского вина, чтобы Дешам посмеялся. А вдруг подделка попадется. Можно водку с перцем подарить. Наш президент знает, как это делается. Мы уже послали президенту Федерации футбола Франции письмо, а также Дешаму, от меня. Сказали им спасибо за порядочность. Дидье Дешам оставил очень приятное впечатление при знакомстве", — заявил Петраков в интервью Sportarena.

В пятницу состоялась жеребьевка раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022. Сборная Украины, которая была в числе несеяных команд, получила в соперники Шотландию. В параллельной встрече Уэльс сразится против Австрии. Игра с шотландцами состоится 24 марта следующего года.