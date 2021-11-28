Стали известны дальнейшие планы Теофимо Лопеса

Американец подымится в весе.

Теофимо Лопес-старший, отец бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,235 кг) Теофимо Лопеса, который в ночь на 28 ноября проиграл свой титул австралийцу Джорджу Камбососу, заявил, что его сын не будет требовать реванш.

Об этом отец боксера рассказал в комментарии для YouTube-канала SecondsOut.

Лопес-старший назвал своего сына "народным чемпионом", а также отказался признать поражение. Теофимо считает, что есть несколько причин неудачи. Во-первых, они впервые дрались на платформе DAZN, а теперь хотят вернуться к Top Rank и ESPN. Во-вторых, Тео задержался в легком весе. Таким образом, планируется, что "Переворот" проведет свой следующий поединок в первом полусреднем дивизионе (до 63,503 кг). А главной целью Лопеса-младшего является бой с абсолютным чемпионом Джошем Тэйлором.

"Мы раньше никогда не дрались на платфоре DAZN, надо было оставаться с Top Rank. Эти люди действительно нас любили. Но люди учатся на ошибках. Так что мы вернемся к Top Rank и проведем два поединка на ESPN по системе PPV. Мы не будем делать никакого реванша. Моя ошибка была в том, что я позволил своему сыну слишком долго оставаться в легком весе", — заявил Лопес-старший.

Добавим, что по контракту, реванш Камбосос — Лопес не предусмотрен. К слову, австралиец позвал американца на второй поединок на свою родину, но, похоже, следующим соперником Джорджа станет кто-то другой. Ожидается, что в случае победы над Ричардом Комми чемпионский бой получит украинец Василий Ломаченко, который даже без чемпионских поясов считается лучшим легковесом мира.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть бой Ломаченко — Комми в Украине.