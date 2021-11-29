Укр

"Много выпил": Поворознюк пропустил матч с "Шахтером" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александр Поворознюк Новость обновлена 29 ноября 2021, 19:04
Александр Поворознюк

Футбольный функционер был на охоте.

Одиозный президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк объяснил, почему он не пришел на домашний матч своего клуба с "Шахтером" (0:1)

Об этом он рассказал во время традиционного интервью с клубной пресс-службой в Instagram.

Самый открытый президент футбольного клуба в Украине, как всегда, очень честно отвечал на вопросы. Александр отметил, что не пришел на матч любимой команды из-за охоты, после которой он выпил. Поворознюк добавил, что нетрезвым не водит автомобиль, а потому приехать в Кропивницкий, где состоялся матч, не сумел. 

 "Почему не был на игре? Потому что после охоты много выпил – голова юзом немного шла. Поэтому не смог – за рулем я в нетрезвом состоянии не езжу. Мы после охоты смотрели игру по телевизору cо всеми, кто был на охоте", — заявил Поворознюк.

Добавим, что "Ингулец" классно смотрелся в игре с "Шахтером" и потрепал нервы "Горнякам", несмотря на статус безоговорочного аутсайдера поединка. После поражения "Ингулец" (10 очков, 15-е место) остался в зоне вылета в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Поворознюк рассказал, откуда у него четыре судимости, а также поведал, как заработал первый миллион.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #УПЛ #ФК Ингулец #Александр Поворознюк
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