В МОК ответили, планируют ли переносить Олимпиаду-2022 из-за нового штамма коронавируса

Переживать болельщикам и спортсменам пока рано.

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) в ответ на запрос Матч ТВ прокомментировала свою позицию относительно появления нового штамма коронавируса омикрон и его угрозы проведению зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

Как сообщается в пресс-релизе, на данный момент нет никаких опасений, что новый штамм может повлиять на проведения Игр. Кроме того, в МОК уверены, что Игры не будут нести угрозы ни спортсменам, ни персоналу, ни жителям Китая.

По словам организаторов, МОК перенял опыт проведения летней Олимпиады в Токио, где число зараженных было минимальным. Еще один релиз касательно проведения Игр в условиях пандемии обещано выпустить во второй половине декабря.

Олимпиада в Пекине запланирована на 8-22 февраля следующего года.

Ранее стало известно, что из-за омикрона было принято решение отменить зимнюю Универсиаду, которая должна была состоятся в швейцарском кантоне Люцерн.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение китайских ученых касательно штамма омикрон. Китайцы считают, что он распространяется быстрее всех других штаммов и может через некоторое время стать доминирующим.