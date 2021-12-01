Укр

Бех-Романчук попрощалась с осенью ярким фото на пляже

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новость обновлена 01 декабря 2021, 14:26
Марина Бех-Романчук

Дальше — подготовка в домашних условиях.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая любит баловать читателей красочными кадрами, на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

На снимке отечественная спортсменка в белом топе и черных лосинах занимается на пляже.

"Осенний тренировочный блок завершен! И осень также подошла к концу. Пришло время возвращаться домой и начинать зимний блок подготовки к новому сезону", — подписала публикацию Бех-Романчук.

Менее чем за сутки публикация набрала более 7 тысяч отметок нравится.

Следующий престижный турнир, где Бех-Романчук планирует принять участие, станет чемпионат мира в помещении. На данный момент запланировано, что он пройдет 18 по 20 марта в столице Сербии Белграде. Однако в связи с пандемией коронавируса текущий календарь может измениться.

Марина Бех-Романчук специализируется на прыжках в длину. На Олимпиаде-2020 в Токио легкоатлетка заняла пятое место. Для нее это были вторые Игры в карьере.

Ранее Бех-Романчук засветила аппетитные формы на совместном снимке с мужем. Кроме того, недавно легкоатлетка восхитила фанатов пикантным фото у бассейна.

Теги:
#Легкая атлетика #Девушки #Марина Бех-Романчук
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