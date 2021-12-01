Отправил в нокаут женщину: бывший чемпион в весе Ломаченко получил 2 года условно

Боксер будет учиться управлять гневом на соответствующих курсах.

Известный американский боксер Роберт Истер-младший был осужден на два года условно за нанесение телесных повреждений женщине.

Об этом сообщает boxingscene.

По информации источника, еще в августе боксера обвинили в нападении на женщину. Инцидент произошел в стриптиз-клубе. Сообщается, что Роберт ударил 28-летнюю женщину по лицу, после чего та потеряла сознание. Кроме того, пострадавшая рассказывала, что Истер плюнул в нее до нападения. Отмечается, что боксеру нельзя контактировать с жертвой избиения и ему придется пройти курсы по управлению гневу.

Добавим, что Истер в прошлом владел титулом IBF в легком весе (до 61,235 кг) и проиграл его в объединительном поединке с Майки Гарсией, который тогда был чемпионом WBC. Затем боксер перешел в первый полусредний вес (до 63,503 кг).

Отметим, Истер в титульном поединке побеждал Ричарда Комми, который 11 декабря в Нью-Йорке подерется с украинцем Василием Ломаченко.

Лучшие моменты боя Комми — Истер:

Добавим, что Роберт входит в 10-ку лучших боксеров первого полусреднего веса по версии IBF.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко может провести бой с Беринчиком.