Определился последний четвертьфиналист Кубка Украины-2022 по футболу (видео)

Вылетел последний представители Второй лиги в КУ.

В среду, 1 декабря, черкасский ЛНЗ в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021/22 "принимал" "Днепр-1". Встреча состоялась в Днепре на одноименной арене и завершилась со счетом 0:2 в пользу номинальных гостей.

Победу днепрянам принесли точные выстрелы Александра Пихеленка и Игоря Когута. Этот успех помог подопечным Игора Йовичевича пробиться в четвертьфинал турнира.

Матчи этой стадии пройдут 2 марта 2022 года. Победители выйдут в полуфиналы, которые состоятся 20 апреля. Финал запланирован на 11 мая. О дате жеребьевки четвертьфинальной стадии будет сообщено позднее.

Отметим, большинство матчей 1/8 финала КУ прошли в октябре, а игра "Днепра-1" с черкащанами была перенесена из-за вспышки коронавируса в ЛНЗ. К слову, это был последний представитель Второй лиги в текущем розыгрыше турнира.

Добавим, что из 8 участников 1/4 финала семь команд представляют УПЛ, и лишь "Металлист" играет в Первой лиге.

Список участников 1/4 финала:

"Александрия",

"Ворскла" (Полтава),

"Динамо" (Киев),

"Шахтер" (Донецк),

"Львов",

"Заря" (Луганск),

"Металлист (Харьков),

"Днепр-1".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Металлист" выбил команду УПЛ на пути в четвертьфинал Кубка Украины.