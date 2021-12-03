Укр

Президент УЕФА назвал самый сильный украинский клуб

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Александер Чеферин Новость обновлена 03 декабря 2021, 08:19
Александер Чеферин

Чеферин расхвалил Ахметова и его команду.

Президент УЕФА Александер Чеферин в швейцарском Ньоне провел встречу с представителями "Шахтера", посвященную 85-летию донецкого клуба.

Руководитель европейского футбола отметил прогресс дончан, а также наградил президента "горняков" Рината Ахметова наградой UEFA Football Leadership Award за весомый вклад в развитие футбола.

"Шахтер" — это та команда, чей рост нельзя не отметить. До прихода Ахметова дончане были скромным клубом даже в пределах Украины, а сейчас это самая сильная команда страны. Да и в Лиге чемпионов "Шахтер" серьезный оппонент для любого европейского гранда", — цитирует Чеферина пресс-служба донецкого клуба.

Ринат Ахметов руководит "Шахтером" на протяжении 25 лет, и за это время дончане 13 раз становились чемпионом Украины и имеют столько же побед в Кубке страны.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов дончане не вышли из группы, заняв последнее место в компании "Шерифа", "Интера" и "Реала".

Ранее "Телеграф" публиковал обновленную таблицу коэффициентов УЕФА, которая определяет присутствие команд от страны в еврокубках. Там Украина уже далеко отпустила Россию, которая была основным конкурентом за десятое место.

Теги:
#ФК Шахтер #УЕФА #Ринат Ахметов #Александер Чеферин
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