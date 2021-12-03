Ни одна из украинских биатлонисток не попала в тридцатку лучших на Кубке IBU

Зато сразу после 30-го все плотно расположились.

В норвежском Шушене вслед за мужчинами прошла и женская спринтерская гонка на втором этапе Кубка IBU.

Победу благодаря точной стрельбе и хорошему ходу одержала россиянка Анастасия Шевченко. Секунду ей уступила норвежка Каролин Экдаль, а около четырех — француженка Паулин Боте.

Представительницы Украины в данной гонке не смогли показать высоких результатов. С 31-го по 33-е места расположились отечественные спортсменки с проигрышем более двух минут: Анна Кривонос (один промах), Ольга Абрамова (два промаха) и Инна Петренко (два промаха).

Куда хуже выступила Екатерина Бех, которая также с двумя промахами стала 49-й, проиграв две минуты и 34 секунды. Неудачно сложилась гонка для Анастасии Рассказовой, которая всего лишь с одной незакрытой мишенью стала 57-й с проигрышем более чем в три минуты.

В классическом спринте спортсменки преодолевают 7.5 км с двумя огневыми рубежами (стоя и лежа).

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские биатлонистки неудачно выступили в спринте на этапе Кубка мира.