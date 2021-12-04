Укр

Шевченко поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Андрей Шевченко Новость обновлена 04 декабря 2021, 16:23
Андрей Шевченко

У "Дженоа" по-прежнему очень много проблем.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, который пока не может добиться победы с итальянским клубом, поделился ожиданиями от матча 16-го тура Серии А против "Ювентуса".

"Я, конечно, понимал, что начало будет очень сложное, учитывая, какой календарь достался во время моего прихода. Но я не думал, что так много футболистов будут травмированы. Из-за потерь, конечно, играть нам очень сложно.

"Ювентус" всегда остается "Ювентусом". Туринский клуб укомплектован очень сильными футболистами, которые умеют правильно реагировать на любые неудачи. У Аллегри очень качественная команда, а сам Массимо — топовый специалист. Он знает, как мотивировать команду и управлять игроками в самых сложных ситуациях. Это Аллегри доказывал уже миллион раз", — цитирует Шевченко телеграм-канал журналиста Юрия Шевченко "Гранде Шева".

Матч "Ювентус" — "Дженоа" состоится в воскресенье, начало — в 21.45. Посмотреть игру в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко объяснил, почему в ближайшее время он не будет подписывать украинских игроков.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Ювентус #ФК Дженоа #Серия А
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Шевченко поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"