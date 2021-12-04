Сборная Украины в концовке гонки потеряла медаль в эстафете на биатлонном Кубке мира

Сказка закончилась слишком быстро.

В шведском Эстерсунде завершилась мужская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины после первых двух этапов находилась на втором месте благодаря точной стрельбе Артема Примы и Дмитрия Пидручного, однако на третьем этапе Богдан Цымбал на "стойке" не смог закрыть все мишени и вынужден был заехать на круг штрафа. После него Украина стала четвертой с проигрышем от Норвегии больше минуты. Накануне последнего этапа Украина уже была шестой, пропустив вперед Италию и Германию.

Антон Дудченко, который был финишером, по итогам "лежки" обошел итальянца Доминика Виндиша, вышел на пятое место, и до финиша удержал данную позицию. Проигрыш лидеру составил минуту и 28 секунд.

Победу отпраздновали норвежцы, вторыми приехали французы, проигравшие лидеру 11 секунд, а третьими — россияне с проигрышем в 45 секунд. На четвертой позиции финишировала сборная Германии с отставанием в минуту и семь секунд.

Как ранее сообщал "Телеграф", Юлия Джима в гонке преследования обогнала всех россиянок, но так и не попала в десятку сильнейших.