Укр

Определился состав женской сборной Украины по биатлону на эстафету в Эстерсунде

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Юлия Джима Новость обновлена 04 декабря 2021, 20:16
Юлия Джима

В этот раз тренерский штаб выбрал сильнейших.

Стал известен состав женской сборной Украины на эстафету, которая пройдет в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

На первом этапе побежит Анастасия Меркушина, за ней отправится в гонку Юлия Джима, на третьем этапе выступит Дарья Блашко, а финишировать будет Елена Билосюк.

Старт гонки запланирован на 13.35 воскресенья. Также в воскресенье пройдет и мужская гонка преследования.

Женская сборная Украины является олимпийскими чемпионками Сочи-2014. Из того состава продолжают выступать Юлия Джима и Елена Билосюк (Пидгрушная). Сестры Семеренко, которые также еще не закончили карьеру, в этот раз в гонке участия не принимают.

Как ранее сообщал "Телеграф", мужская сборная Украины имела отличные шансы побороться за медаль в эстафете, однако на третьем этапе Богдан Цымбал вынужден был зайти на круг штрафа. В итоге украинцы финишировали на пятом месте.

В свою очередь, Юлия Джима в субботней гонке преследования обогнала всех россиянок, но так и не попала в десятку сильнейших.

Теги:
#Юлия Джима #Сборная Украины по биатлону #Елена Билосюк
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