Гонщик на полном ходу врезался в заглохшую машину соперника (видео)

В Джидде произошла страшная авария.

В воскресенье, 5 декабря, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась гонка Формулы-2, в рамках которой уже на старте произошел жуткий инцидент.

Об этом сообщает Международная автомобильная федерация (FIA) на своем официальном сайте.

Прямо на старте гонки болид Тео Пуршера (ART Grand Prix) заглох. Бразильский гонщик Charouz Racing System Энцо Фиттипальди не успел среагировать на это и на полном ходу врезался в машину соперника. Гонка тут же была приостановлена, а на трассе появились медики. Сообщается, что обоих гонщиков в сознании доставили в больницу.

Видео инцидента:

"Гонщикам немедленно была оказана помощь бригадами медицинских работников. Пилоты были в сознании и извлечены из своих болидов медицинским персоналом. Оба перевезены на машине скорой помощи и вертолете в госпиталь вооруженных сил имени короля Фахада", — гласит сообщение FIA.

Отметим, гонка была возобновлена, однако уже через 5 кругов приключился новый инцидент. В итоге победу отпраздновал австралийский гонщик Оскар Пиастри.

Результаты Гран-при Формулы-2 в Джидде:

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