Вратарь отбил тяжелейший удар и забросил гол "от ворот до ворот" на последней секунде матча Лиги Чемпионов (видео)
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В гандбольном матче произошло маленькое чудо.
В начале декабря в поединке 9-го тура гандбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22 белорусский "Мешков Брест" добыл феноменальную победу в гостях над норвежским "Эльверумом". Победный бросок был забит на последней секунде матча, а автором гола стал вратарь.
Об этом сообщает пресс-служба гандбольной Лиги чемпионов в Instagram.
При счете 32:32 хозяева пытались реализовать большинство, использовав своего вратаря в атаке. Однако атака, которая должна была стать последней в игре, обернулась для норвежцев катастрофой — кипер "Мешко Брест" Иван Мацкевич поймал мяч на линии после мощного броска форварда хозяев. Затем Иван поднялся и бросил мяч в пустые ворота — круглый залетел в сетку ворот прямо перед окончанием 2-го тайма.
В итоге гости победили с разницей в один мяч.
Видео феноменальной развязки матча "Эльверум" — "Мешков Брест":
Мацкевич был признан лучшим игроком матча, кипер отметился невероятным сейвом и до нашумевшего эпизода.
Добавим, что несмотря на успех в Норвегии, белорусский коллектив занимает последнее место в группе А ЛЧ, "Эльверум" — пятый. В плей-офф ЛЧ выйдут 6 лучших команд из 8.
Ранее "Телеграф" сообщал о феноменальном голе в футбольном матче Серии А.
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