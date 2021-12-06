Укр

Вратарь отбил тяжелейший удар и забросил гол "от ворот до ворот" на последней секунде матча Лиги Чемпионов (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Иван Мацкевич поймал кураж Новость обновлена 06 декабря 2021, 11:30
Иван Мацкевич поймал кураж

В гандбольном матче произошло маленькое чудо.

В начале декабря в поединке 9-го тура гандбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22 белорусский "Мешков Брест" добыл феноменальную победу в гостях над норвежским "Эльверумом". Победный бросок был забит на последней секунде матча, а автором гола стал вратарь.

Об этом сообщает пресс-служба гандбольной Лиги чемпионов в Instagram.

При счете 32:32 хозяева пытались реализовать большинство, использовав своего вратаря в атаке. Однако атака, которая должна была стать последней в игре, обернулась для норвежцев катастрофой — кипер "Мешко Брест" Иван Мацкевич поймал мяч на линии после мощного броска форварда хозяев. Затем Иван поднялся и бросил мяч в пустые ворота — круглый залетел в сетку ворот прямо перед окончанием 2-го тайма.

В итоге гости победили с разницей в один мяч.

Видео феноменальной развязки матча "Эльверум" — "Мешков Брест":

Мацкевич был признан лучшим игроком матча, кипер отметился невероятным сейвом и до нашумевшего эпизода.

Добавим, что несмотря на успех в Норвегии, белорусский коллектив занимает последнее место в группе А ЛЧ, "Эльверум" — пятый. В плей-офф ЛЧ выйдут 6 лучших команд из 8.

Ранее "Телеграф" сообщал о феноменальном голе в футбольном матче Серии А.

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