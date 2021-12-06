"У команды Шевченко нет души": "Дженоа" раскритиковали за позорную игру с "Ювентусом"

Команда украинца пока не впечатляет.

"Дженоа" Андрея Шевченко была бита "Ювентусом" (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии сезона 2021/22. После игры команду украинца критиковали все кому не лень.

Об этом сообщает telegram-канал "Гранде Шева".

"Дженоа" ничего не сумела создать в атаке, не нанеся за 90 минут ни единого удара в направлении ворот туринцев. Кроме того, клуб украинца сделал всего 2 успешные передачи в чужую штрафную за весь матч. В то же время "Старая Синьора" 28 раз била по воротам "Грифонов". Подобная безвольная игра футболистов не осталась незамеченной итальянскими СМИ. La Gazzetta dello Sport назвала "Дженоа" командой без души, а также предрекла Шевченко и Ко вылет в Серию B.

"Редко можно увидеть ничего не создающую команду, не имеющую идей, которой не хватает характера. Конечно, есть потери, но с такой игрой невозможно остаться в Серии А. Да, Шевченко не строил эту "Дженоа". Но у команды нет души", — цитирует СМИ "Гранде Шева".

Добавим, что после победы "Ювентус" (27 очков) поднялся на 6-е место в турнирной таблице Серии А, "Дженоа" (10 очков) — осталась в зоне вылета (18-е место). В следующем туре чемпионата Италии "Грифоны" Шевченко сыграют с "Сампдорией" (10.12.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Дженоа" была разгромлена "Миланом" (0:3).