"Шахтер" забил 6 голов "Шерифу" в последнем еврокубковом матче сезона (видео)

Юношеская команда "Шахтера" завершила евросезон разгромом.

Во вторник, 7 декабря, "Шахтер" U-19 в 6-м туре Юношейской лиги УЕФА сезона 2021/22 принимал одногодок из "Шерифа". Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Банникова и завершилась разгромной победой дончан со счетом 6:0.

Победу "Горнякам" принесли точные удары Кристиана Бако, Владислава Погорелого, Антона Глущенко, Александра Ющенко, Даниила Гончарука и Ильи Гулько.

Видеообзор матча "Шахтер U-19" — "Шериф" U-19:

Добавим, этот успех никак не повлиял на турнирные расклады в группе D, где также выступают юношеские команды "Интера" и "Реала". Именно эти команды досрочно обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, а "Шахтер" и "Шериф" покидают еврокубки.

Турнирное положение команд в группе D Юношеской лиги УЕФА

Отметим, 7 декабря свой заключительный матч в евросезоне проведет и основная команда "Шахтера", которая в Киеве на НСК "Олимпийский" примет "Шериф". За ходом этой встречи можно следить онлайн, а букмекеры успели обновить коэффициенты на это противостояние.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" вернул себе лидерство в чемпионате Украины, несмотря на разгромную победу "Динамо" в игре с "Вересом" (0:3).