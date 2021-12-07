Укр

"Шахтер" пропускает на последней минуте после замены вратаря (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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ФК "Шахтер" Новость обновлена 08 декабря 2021, 00:06
ФК "Шахтер"

Николов воспользовался ошибкой дончан в обороне.

Донецкий "Шахтер" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов упустил победу в матче против "Шерифа" — 1:1.

На третьей компенсированной ко второму тайму минуте молдавский клуб провел результативную атаку. Тилль сделал заброс на левый край штрафной, откуда пошел заброс в центр штрафной. Бобан Николов сначала пробил в соперника с нескольких метров, но угодил в Валерия Бондаря, а затем смог отправить мяч под Шевченко в левый нижний угол ворот.

Ранее на 87-й минуте вместо Андрея Пятова на поле вышел запасной вратарь Алексей Шевченко и не оставил ворота "сухими".

Ранее на 40-й минуте Фернандо вывел донецкий клуб вперед, воспользовавшись неразберихой у чужих ворот.

До этого "горняки" могли отличиться еще несколько раз. Особо не везло Манору Соломону. Израильтянин сначала не смог с левого края попасть в правую девятку, пробив мимо. А потом Соломон еще раз выстрелил на исполнение, и мяч угодил в крестовину. В общем, первый тайм прошел под диктовку команды Роберто Де Дзерби, которая не дала сопернику ничего создать у своих ворот.

Таким образом, донецкий клуб с двумя очками остался на последнем месте в турнирной таблице. У "Шерифа" семь баллов, у "Интера" десять, а у "Реала" — 15.

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Зинченко во вторник отличился голевой передачей в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".

Теги:
#ФК Шахтер #Лига Чемпионов #ФК Шериф
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