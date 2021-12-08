Укр

Верю, что баскетбол в Украине будет таким же популярным как в США – игрок баскетбольного клуба "Химик" Кристиан Джонс

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Открытая тренировка для журналистов от Parimatch Ukraine и БК "Химик" Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:48
Открытая тренировка для журналистов от Parimatch Ukraine и БК "Химик"

Parimatch Ukraine и "Химик" провели открытую тренировку для журналистов в Южном.

Parimatch Ukraine совместно с баскетбольным клубом Химик и Федерацией баскетбола Украины реализовали в Южном проект "Тренировки со звездой". Это уникальный формат, предусматривающий возможность для спортивных журналистов почувствовать баскетбольный драйв "изнутри" и испытать свое мастерство в игре вместе со спортсменами.

Игроки СК "Химик" Александр Рябчук, Вадим Козак, Кристиан Джонс и Деон Эдвин не только приняли участие в тренировке с представителями СМИ, но и провели в смешанных командах товарищеский матч

Также у журналистов была возможность неформально пообщаться с игроками "Химика" и узнать о подготовке команды к ближайшим матчам и планах на сезон.

Parimatch Ukraine и "Химик" провели открытую тренировку для журналистов
Parimatch Ukraine и "Химик" провели открытую тренировку для журналистов

Александр Рябчук, игрок СК "Химик": "Мне очень приятно, что Parimatch Ukraine проводит этот проект. Для спортсменов это возможность познакомиться с журналистами, показать наши тренировки, дать почувствовать атмосферу игры. Было очень весело, мне понравилось, хоть наша команда и проиграла сопернику".

Кристиан Джонс, игрок СК "Химик": "Я никогда не участвовал в таких проектах. Более того, я никогда не слышал о чем-то подобном даже в США. Это хорошая возможность познакомиться с журналистами. Хотя мы играли не в полную силу, но у украинских журналистов действительно неплохие навыки игры в баскетбол. Верю, что баскетбол в Украине будет таким же популярным как в США. Такие события способствуют этому".

Алена Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: "Проект "Тренировка со звездой" от Parimatch Ukraine направлен на развитие коммуникации между спортсменами и представителями СМИ. На тренировке журналисты имели возможность общаться с баскетболистами, узнать их планы, поддержать команду. Ведь для нас всех важно одно – развитие спорта в Украине".

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#Баскетбол #БК Химик
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