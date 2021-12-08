"Динамо" за 20 минут пропустило два мяча от "Бенфики" в Лиге чемпионов (видео)
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Провальное начало от киевского клуба.
"Динамо" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов за 22 минуты пропустило два мяча и проигрывает 0:2.
"Бенфика" — "Динамо": онлайн-трансляция матча
На 22-й минуте после обидного рикошета от Беньямина Вербича мяч отлетел на правый край штрафной, где находился один игрок португальского клуба Жилберто. Бразилец принял мяч, посмотрел и на исполнение пробил в дальнюю девятку. Бущан выручить команду уже не мог.
Ранее первый гол во встрече в активе Романа Яремчука, который оказался самым расторопным на ближней штанге.
До этого динамовцы имели отличный шанс забить первыми. Виталий Буяльский убежал по правому краю и выкатил на пустые ворота, однако Виктор Цыганков с нескольких метров не попал в пустые ворота.
К слову, и Яремчук мог отличаться ранее ударом с линии штрафной, но Бущан в красивом прыжке отразил удар украинского форварда.
Для киевского клуба данная встреча не несет никакого турнирного значения, при любом результате "Динамо" будет на последнем месте в группе.
Как ранее сообщал "Телеграф", "Шахтер" после вылета из Лиги чемпионов продлил контракт с одним из лидеров команды.
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