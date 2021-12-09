"Заря" - "Буде-Глимт": прямая трансляция матча Лиги конференций

Луганский клуб принимает норвежцев.

В четверг, 9 декабря, луганская "Заря", которая после победы над "Ингульцом" (1:0) вернулась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, принимает "Буде-Глимт" в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, который состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Команды подходят к игре в разном настроении. "Заря" перед собственными болельщиками попытается громко хлопнуть дверьми в Европе, а вот норвежцы имеют шансы на победу в квартете С, где также выступают "Рома" и ЦСКА (София). Нет сомнений, что "Буде-Глимт" будет играть на победу, а потому у луганчан наверняка будут шансы в контратаках.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

Матч "Заря" — "Буде-Глимт" будет показан по украинскому ТВ, а букмекеры оценили шансы команд накануне поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1-м круге "Буде-Глимт" обыграл "Зарю" (3:1). Добавим, что в последнем матче луганчане крупно проиграли "Роме" (4:0) в Риме.