"Заря" - "Буде-Глимт": прямая трансляция матча Лиги конференций

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Автор
3
"Заря" - "Буде-Глимт" Новость обновлена 09 декабря 2021, 12:00
"Заря" - "Буде-Глимт"

Луганский клуб принимает норвежцев.

В четверг, 9 декабря, луганская "Заря", которая после победы над "Ингульцом" (1:0) вернулась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, принимает "Буде-Глимт" в рамках матча 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, который состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Команды подходят к игре в разном настроении. "Заря" перед собственными болельщиками попытается громко хлопнуть дверьми в Европе, а вот норвежцы имеют шансы на победу в квартете С, где также выступают "Рома" и ЦСКА (София). Нет сомнений, что "Буде-Глимт" будет играть на победу, а потому у луганчан наверняка будут шансы в контратаках.

Турнирное положение команд:

Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций
Турнирное положение команд в группе С Лиги конференций

Матч "Заря" — "Буде-Глимт" будет показан по украинскому ТВ, а букмекеры оценили шансы команд накануне поединка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 1-м круге "Буде-Глимт" обыграл "Зарю" (3:1). Добавим, что в последнем матче луганчане крупно проиграли "Роме" (4:0) в Риме.

Теги:
#Футбол #ФК Заря #ФК Буде-Глимт
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Здоровье
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Категория
Свинью вроде как купили специально для эксперимента
"Всемирный пи**ец": сеть шокировало огромное тату для свиньи в Киеве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Рождественский Львов
Праздник без снега? Синоптик рассказала, какой будет погода во Львове на католическое Рождество
Дата публикации
Категория
Чепирование людей могут начать со следующего года
Илон Маск готов чипировать людей уже со следующего года: кому и от чего это поможет
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года