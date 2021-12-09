У Шевченко масштабное пополнение накануне ключевого матча против "Сампдории"

Ожидается возвращение минимум двух лидеров.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко, которого раскритиковали после поражения от "Ювентуса", ждет возвращения в состав перед игрой 17-го тура Серии А против "Сампдории" сразу нескольких ключевых игроков.

По данным портала CalcioMercato.com, в дерби, скорее всего, смогут принять участие защитник Доменико Кришито и нападающий Маттиа Дестро, которые полностью восстановились после травм. Не исключено, что этот список могут пополнить давно не игравшие Мохамед Фарес и Никола Максимович, а также Яя Каллон.

Также в среду на тренировке присутствовали Стефано Стураро и Милан Бадель, которые не играли в последнем туре с туринцами.

Встреча "Дженоа" — "Сампдория" в рамках генуэзского дерби состоится в пятницу, 10 декабря. Начало — в 21.45. Посмотреть игру в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Пока Шевченко не смог добыть ни одной победы в новом клубе. "Дженоа" перед матчем занимает 18-е место с 10 очками, а "Сампдория" расположилась на 15-й строчке с 15 очками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный соперник "Дженоа" может быть исключен из Серии А.