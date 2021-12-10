Букмекеры оценили шансы Шевченко добыть первую победу в чемпионате Италии

Впереди дерби против "Сампдории".

В пятницу "Дженоа", которую раскритиковали после поражения от "Ювентуса", проведет матч 17-го тура чемпионата Италии против "Сампдории".

Аналитики компании PariMatch дали коэффициенты на генуэзское дерби.

По мнению аналитиков портала, фаворитом данного противостояния является "Сампдория". Коэффициент на победу гостей равен 2.45, на ничью — 3.20, а на выигрыш команды Андрея Шевченко — 3.30.

В то же время, коэффициент, что "Дженоа" не уступит в данной встрече, составляет 1.63. Букмекеры не особо верят, что команда Шевченко сможет забить больше одного мяча. Коэффициент на тотал голов "грифонов" больше (1.5) составляет 2.85.

Встреча "Дженоа" — "Сампдория" в рамках генуэзского дерби состоится в пятницу, 10 декабря. Начало — в 21.45. Посмотреть игру в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Пока Шевченко не смог добыть ни одной победы в новом клубе. "Дженоа" перед матчем занимает 18-е место с 10 очками, а "Сампдория" расположилась на 15-й строчке с 15 очками.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне встречи против "Сампдории" ряд ключевых игроков вернулось в состав после травм.