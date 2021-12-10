Укр

Перед матчем с "Сампдорией" у Шевченко родился сын - в той же игре он посвятил ему победный гол (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Андрей Шевченко Новость обновлена 10 декабря 2021, 15:54
Андрей Шевченко

Впереди у украинца опять дерби.

В пятницу "Дженоа" Андрея Шевченко проведет матч 17-го тура Серии А против "Сампдории".

Спортивный журналист Юрий Шевченко в своем телеграм-канале "Гранде Шева" рассказал историю о взаимоотношениях Шевченко с соперником по дерби.

В октябре 2004 года, когда Шевченко защищал цвета "Милана", красно-черным предстояло сыграть календарный матч чемпионата Италии против "Сампдории".

Жена украинского форварда Кристен Пазик находилась на девятом месяце беременности, и перед игрой пожелала удачи футболисту и отправила с командой на игру. Не успел автобус отъехать, как Пазик позвонила мужу и сказала, что у нее отходят воды. Шевченко тут же отпросился у главного тренера Карло Анчелотти, и вместе с полицией добрался до ближайшей заправки, где его забрал друг.

Поздней ночью родился сын Джордан, а утром клубный водитель уже привез Шевченко в Геную на матч. Андрей остался на замене, но во втором тайме вышел на поле и забил победный для команды мяч и посвятил его своему сыну.

Встреча "Дженоа" — "Сампдория" в рамках генуэзского дерби состоится в пятницу, 10 декабря. Начало — в 21.45. Посмотреть игру в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне встречи против "Сампдории" ряд ключевых игроков вернулось в состав после травм.

Теги:
#Андрей Шевченко #ФК Дженоа #Серия А #ФК Сампдория
С пластиком в Украине будут бороться ради сохранения экологии
Украина
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше
Дата публикации
Дата публикации
Категория
С пластиком в Украине будут бороться ради сохранения экологии
Из магазинов исчезнут копеечные "одноразовые" пакеты: что будет дальше
Дата публикации
Категория
Львовский облсовет
Украинские депутаты решили переименовать РФ в Московию: россияне в шоке (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Президенты не впервые обсуждают вопросы безопасности Украины
Разговор Байдена с Зеленским: в Белом доме озвучили свою версию и ключевой момент
Дата публикации
Категория
Останки Тараса искали 5 лет
Смертельные попутчики на BlaBlaCar: жертву резонансного убийства удалось найти после 5 с лишним лет поисков
Дата публикации
Категория
Беловежские соглашения констатировали смерть СССР
Витольд Фокин: Особой радости от распада СССР я не испытывал