Перед матчем с "Сампдорией" у Шевченко родился сын - в той же игре он посвятил ему победный гол (видео)

Впереди у украинца опять дерби.

В пятницу "Дженоа" Андрея Шевченко проведет матч 17-го тура Серии А против "Сампдории".

Спортивный журналист Юрий Шевченко в своем телеграм-канале "Гранде Шева" рассказал историю о взаимоотношениях Шевченко с соперником по дерби.

В октябре 2004 года, когда Шевченко защищал цвета "Милана", красно-черным предстояло сыграть календарный матч чемпионата Италии против "Сампдории".

Жена украинского форварда Кристен Пазик находилась на девятом месяце беременности, и перед игрой пожелала удачи футболисту и отправила с командой на игру. Не успел автобус отъехать, как Пазик позвонила мужу и сказала, что у нее отходят воды. Шевченко тут же отпросился у главного тренера Карло Анчелотти, и вместе с полицией добрался до ближайшей заправки, где его забрал друг.

Поздней ночью родился сын Джордан, а утром клубный водитель уже привез Шевченко в Геную на матч. Андрей остался на замене, но во втором тайме вышел на поле и забил победный для команды мяч и посвятил его своему сыну.

Встреча "Дженоа" — "Сампдория" в рамках генуэзского дерби состоится в пятницу, 10 декабря. Начало — в 21.45. Посмотреть игру в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне встречи против "Сампдории" ряд ключевых игроков вернулось в состав после травм.