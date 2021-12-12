Укр

Все решилось на последнем круге: Ферстаппен - новый чемпион Формулы-1 (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Макс Ферстаппен Новость обновлена 12 декабря 2021, 17:24
Макс Ферстаппен

Гонка в Абу-Даби войдет в историю автоспорта.

В воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона-2021, в которой решалась судьба чемпионство между нидерландским пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса". Ферстаппен выиграл "дуэль" на последнем круге.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1 в twitter.

В финале сезона все решилось на последних кругах. Николас Латифи из "Уильямс" за 5 кругов до финиша разбил машину, что привело к появлению на трассе машины безопасности. В это время нидерландец, который ехал вторым за британцем, заехал в боксы и сменил комплект шин на Soft. Руководство "Королевских гонок" приняло неоднозначное решение сделать рестарт гонки за один круг до окончания заезда, убрав с пути Ферстаппена "круговых". В итоге при большом преимуществе по шинам (Хэмилтон ехал на старом комплекте шин Hard) Макс обошел 7-кратного чемпиона мира и не дал дому шансов в ответных контратаках.

Добавим, Ферстаппен впервые выиграл чемпионат мира. Кубок конструкторов завоевали представители "Мерседес".

Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона-2021

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 395,5 очка
  2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 387,5
  3. Валттери Боттас ("Мерседес") – 230
  4. Серхио Перес ("Ред Булл") – 190
  5. Карлос Сайнс ("Феррари") – 164,5
  6. Ландо Норрис ("Макларен") – 160
  7. Шарль Леклер ("Феррари") – 160
  8. Даниэль Риккардо ("Макларен") – 115
  9. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 108
  10. Фернандо Алонсо ("Альпин") – 81
  11. Эстебан Окон ("Альпин") – 72
  12. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – 44
  13. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 34
  14. Юки Цунода ("Альфа Таури") – 30
  15. Джордж Расселл ("Уильямс") – 16
  16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 10
  17. Николас Латифи ("Уильямс") – 7
  18. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 3
  19. Мик Шумахер ("Хаас") – 0
  20. Роберт Кубица ("Альфа Ромео") – 0
  21. 21. Никита Мазепин ("Хаас") – 0.

Положение команд в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

  1. "Мерседес" — 613,5 очков
  2. "Ред Булл" — 585,5
  3. "Феррари" — 323,5
  4. Макларен — 275
  5. "Альпин" — 155
  6. "Альфа Таури" — 142
  7. "Астон Мартин" — 77
  8. "Уильямс" — 23
  9. "Альфа Ромео" — 13
  10. "Хаас" — 0

Также отметим, что чемпион мира Кимми Райкконен из "Альфа Ромео" не сумел завершить гонку. Для финна эта была последняя гонка сезона. 

Ранее "Телеграф" сообщал о жуткой аварии во время старта гонки Формулы-2.

Теги:
#Автоспорт #Формула-1 #Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен
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