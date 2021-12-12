Все решилось на последнем круге: Ферстаппен - новый чемпион Формулы-1 (видео)

Гонка в Абу-Даби войдет в историю автоспорта.

В воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона-2021, в которой решалась судьба чемпионство между нидерландским пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса". Ферстаппен выиграл "дуэль" на последнем круге.

Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1 в twitter.

В финале сезона все решилось на последних кругах. Николас Латифи из "Уильямс" за 5 кругов до финиша разбил машину, что привело к появлению на трассе машины безопасности. В это время нидерландец, который ехал вторым за британцем, заехал в боксы и сменил комплект шин на Soft. Руководство "Королевских гонок" приняло неоднозначное решение сделать рестарт гонки за один круг до окончания заезда, убрав с пути Ферстаппена "круговых". В итоге при большом преимуществе по шинам (Хэмилтон ехал на старом комплекте шин Hard) Макс обошел 7-кратного чемпиона мира и не дал дому шансов в ответных контратаках.

Добавим, Ферстаппен впервые выиграл чемпионат мира. Кубок конструкторов завоевали представители "Мерседес".

Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона-2021

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 395,5 очка Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 387,5 Валттери Боттас ("Мерседес") – 230 Серхио Перес ("Ред Булл") – 190 Карлос Сайнс ("Феррари") – 164,5 Ландо Норрис ("Макларен") – 160 Шарль Леклер ("Феррари") – 160 Даниэль Риккардо ("Макларен") – 115 Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 108 Фернандо Алонсо ("Альпин") – 81 Эстебан Окон ("Альпин") – 72 Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – 44 Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 34 Юки Цунода ("Альфа Таури") – 30 Джордж Расселл ("Уильямс") – 16 Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 10 Николас Латифи ("Уильямс") – 7 Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 3 Мик Шумахер ("Хаас") – 0 Роберт Кубица ("Альфа Ромео") – 0 21. Никита Мазепин ("Хаас") – 0.

Положение команд в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

"Мерседес" — 613,5 очков "Ред Булл" — 585,5 "Феррари" — 323,5 Макларен — 275 "Альпин" — 155 "Альфа Таури" — 142 "Астон Мартин" — 77 "Уильямс" — 23 "Альфа Ромео" — 13 "Хаас" — 0

Также отметим, что чемпион мира Кимми Райкконен из "Альфа Ромео" не сумел завершить гонку. Для финна эта была последняя гонка сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал о жуткой аварии во время старта гонки Формулы-2.