Все решилось на последнем круге: Ферстаппен - новый чемпион Формулы-1 (видео)
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Гонка в Абу-Даби войдет в историю автоспорта.
В воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялась заключительная гонка сезона-2021, в которой решалась судьба чемпионство между нидерландским пилотом "Ред Булл" Максом Ферстаппеном и британцем Льюисом Хэмилтоном из "Мерседеса". Ферстаппен выиграл "дуэль" на последнем круге.
Об этом сообщает пресс-служба Формулы-1 в twitter.
В финале сезона все решилось на последних кругах. Николас Латифи из "Уильямс" за 5 кругов до финиша разбил машину, что привело к появлению на трассе машины безопасности. В это время нидерландец, который ехал вторым за британцем, заехал в боксы и сменил комплект шин на Soft. Руководство "Королевских гонок" приняло неоднозначное решение сделать рестарт гонки за один круг до окончания заезда, убрав с пути Ферстаппена "круговых". В итоге при большом преимуществе по шинам (Хэмилтон ехал на старом комплекте шин Hard) Макс обошел 7-кратного чемпиона мира и не дал дому шансов в ответных контратаках.
Добавим, Ферстаппен впервые выиграл чемпионат мира. Кубок конструкторов завоевали представители "Мерседес".
Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона-2021
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 395,5 очка
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 387,5
- Валттери Боттас ("Мерседес") – 230
- Серхио Перес ("Ред Булл") – 190
- Карлос Сайнс ("Феррари") – 164,5
- Ландо Норрис ("Макларен") – 160
- Шарль Леклер ("Феррари") – 160
- Даниэль Риккардо ("Макларен") – 115
- Пьер Гасли ("Альфа Таури") – 108
- Фернандо Алонсо ("Альпин") – 81
- Эстебан Окон ("Альпин") – 72
- Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – 44
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – 34
- Юки Цунода ("Альфа Таури") – 30
- Джордж Расселл ("Уильямс") – 16
- Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 10
- Николас Латифи ("Уильямс") – 7
- Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – 3
- Мик Шумахер ("Хаас") – 0
- Роберт Кубица ("Альфа Ромео") – 0
- 21. Никита Мазепин ("Хаас") – 0.
Положение команд в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
- "Мерседес" — 613,5 очков
- "Ред Булл" — 585,5
- "Феррари" — 323,5
- Макларен — 275
- "Альпин" — 155
- "Альфа Таури" — 142
- "Астон Мартин" — 77
- "Уильямс" — 23
- "Альфа Ромео" — 13
- "Хаас" — 0
Также отметим, что чемпион мира Кимми Райкконен из "Альфа Ромео" не сумел завершить гонку. Для финна эта была последняя гонка сезона.
Ранее "Телеграф" сообщал о жуткой аварии во время старта гонки Формулы-2.
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