Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала турнира
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Главный претендент на победу — команда Зинченко.
В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
ЖЕРЕБЬЕВКА ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ: КАК ЭТО БЫЛО
По ее итогам букмекерская компания Pari Match обновила коэффициенты на победу в турнире.
По мнению букмекеров, самые высокие шансы поднять трофей над головой имеет "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко. Итоговый успех "горожан" оценивается коэффициентом 3.75.
Также весьма высокие шансы на успех в Лиге чемпионов имеют "Ливерпуль" и "Бавария" (коэффициент составляет 5.00), за ними идет "ПСЖ" с котировокй 10.00.
В свою очередь, самые низкие шансы на итоговый успех, по мнению букмекеров, у "Зальцбурга" (321.00) и "Вильярреала" (201.00).
Игры 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут уже в следующем, 2022-м году: 15/16, 22/23 февраля — первые матчи, и 8/9, /15/16 марта — ответные встречи.
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