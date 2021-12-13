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"Зениту" опять повезло: результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Кубок Лиги Европы Новость обновлена 13 декабря 2021, 14:22
Кубок Лиги Европы

Определены пары 1/16 финала турнира.

В понедельник в швейцарском Ньоне вслед за жеребьевкой Лиги чемпионов состоялась церемония определения пар 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: как это было

"Севилья" на данной стадии сыграет против загребского "Динамо", "Аталанта" получила в соперники "Олимпиакос", а "Лейпциг" сразится против "Реал Сосьедада". "Барселона", которая неожиданно вылетела из Лиги чемпионов, встретится против "Наполи". Российский "Зенит", которому традиционно везет с жеребьевкой всех еврокубков, встретится против испанского "Бетиса", а дортмундская "Боруссия" сыграет против "Рейнджерса".

"Шериф", который отправил "Шахтер" на последнее место в группе Лиги чемпионов, сыграет против португальской "Браги", а вот "Порту" достался римский "Лацио".

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 17 и 24 февраля следующего года, жеребьевка стадии 1/8 финала состоится также в феврале.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором пытался разобраться, в чем причина провала украинских грандов в еврокубках, и что ждет наш футбол дальше.

Теги:
#Лига Европы #ФК Зенит #Жеребьевка
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