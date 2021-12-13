Обидчик "Зари" в Лиге конференций узнал соперника по стадии 1/16 финала

Игры пройдут уже в феврале.

В понедельник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций: как это было

Французский "Марсель" сразится с азербайджанским "Карабахом", нидерландскому ПСВ достался "Маккаби" из Тель-Авива. Турецкий "Фенербахче" встретится против пражской "Славии", а вот датский "Мидтьюланн" сыграет с греческим ПАОК.

Один из фаворитов турнира, "Лестер", встретится с датским "Раннерс", а вот обидчику луганской "Зари", норвежской команде "Буде-Глимт", достался "Селтик". Другой представитель Чехии — "Спарта", на стадии 1/16 финала померится силами с сербским "Партизаном". А последнюю пару составили венский "Рапид" и той команде, которая вылетит по итогу противостояния "Тоттенхэма" и "Витесса". Их очная встреча не состоялась из-за коронавируса в британском клубе.

Матчи 1/16 финала Лиги конференций пройдут 17 и 24 февраля следующего года, жеребьевка стадии 1/8 финала состоится также в феврале.

Ранее "Телеграф" опубликовал текст, в котором пытался разобраться, в чем причина провала украинских грандов в еврокубках, и что ждет наш футбол дальше.