Петраков признался, как оценил его команду тренер сборной Франции

Украинскому специалисту стало приятно.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью в программе "Великий футбол" рассказал о беседе с французским коллегой Дидье Дешамом.

Украинцы соперничали с французами в отборе на ЧМ-2022, и обе игры завершились вничью 1:1. По итогам отборочной кампании сборная Франции выиграла группу, а команда Петракова стала второй и пробилась в плей-офф квалификации.

"С самого начала мне было важно поверить в себя, что я смогу работать на столь высоком уровне. После матча со сборной Франции подошел Дидье Дешам и сказал, что у меня хорошая команда. Было очень приятно. Я же немного психолог, поэтому увидел, что все искренне. Дешам — великий тренер и серьезный специалист.

Что запомнилось в том матче? Гол Шапаренко, Коля даже плакал после забитого мяча. Рад за футболиста, тогда мы провели очень хороший матч", — заявил Петраков.

В плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии. Игры пройдут в марте следующего года. Тренер шотландцев уже оценил расклады в данном противостоянии.