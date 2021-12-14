Укр

Стала известна дата жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины (видео церемонии)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Жеребьевка Кубка Украины Новость обновлена 14 декабря 2021, 15:52
Жеребьевка Кубка Украины

Команды узнают своих соперников еще до нового года.

В среду, 15 декабря состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Церемония пройдет в Доме футбола в Киеве, и начнется в 14.00 по киевскому времени. Параллельно будет проведена жеребьевка и женского Кубка данной стадии.

В 1/4 финала турнира пробились семь представителей Премьер-лиги ("Динамо", "Шахтер", "Днепр-1", "Заря", "Ворскла", "Александрия", ФК "Львов") и представитель Первой лиги — харьковский "Металлист".

На данной стадии соперники проведут один матч, победитель которого отправится в полуфинал турнира. Посева не будет, так что возможна встреча "Динамо" и "Шахтера" уже на стадии четвертьфинала.

Игры 1/4 финала запланированы на 2 марта следующего года.

Действующим обладателем кубка является киевское "Динамо".

Как ранее сообщал "Телеграф", киевскому клубу после зимней паузы может не помочь защитник Виталий Миколенко. По данным СМИ, 22-летний футболист в ближайшее время может перебраться в один из европейских топ-чемпионатов.

Теги:
#ФК Шахтер #ФК Металлист #Жеребьевка #Кубок Украины #ФК Динамо (Киев)
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