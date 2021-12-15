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В четверг сборная Украины узнает соперников в Лиге наций: прямая онлайн-трансляция

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Лига наций Новость обновлена 15 декабря 2021, 16:55
Лига наций

Следим вместе за процедурой.

В четверг в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка группового турнира третьего по счету розыгрыша Лиги наций по футболу. Среди других сборных и Украина узнает своих соперников на групповой стадии в дивизионе В.

Где смотреть жеребьевку и во сколько начало?

Старт процедуры запланирован на 19.00 по киевскому времени. В прямом эфире украинские зрители смогут посмотреть жеребьевку на телеканале "Футбол 1" или стриминговой платформе OLL.TV.

Сможет ли Украина сыграть с Россией?

Нет. Несмотря на то, что эти сборные находятся в одном дивизионе и в разных корзинах, решением УЕФА Украина и Россия будут в разных группах.

С кем Украина может встретиться в группе?

Вариантов, на самом деле, много. Точно Украина не сыграет против Боснии и Герцоговины, Швеции и Исландии, которые также находятся в первом корзины. Ну и России, о чем было сказано выше. В остальном нет никаких ограничений, из каждой корзины Украина получит по одному сопернику.

Корзина 2: Россия, Финляндия, Шотландия и Норвегия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания и Армения.

Что дает выступление в Лиге наций?

Победа в группе позволит сборной Украине подняться в самый высокий дивизион А и проводить встречи с самыми сильными сборными Европы. Кроме того, победа в группе Лиги наций — дополнительный шанс получить путевку на Евро-2024. На данный момент еще нет регламента чемпионата Европы, поэтому сказать, как именно будет проходить отбор, нельзя.

Как ранее сообщал "Телеграф", действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла Испанию (2:1).

Теги:
#Сборная Украины #Жеребьевка #Лига Наций
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