Шевченко после первой победы с "Дженоа" оценил шансы на успех в матче с "Лацио"

Украинский специалист знает, как нужно играть против римлян.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко после успеха в Кубке Италии поделился ожиданиями от матча 18-го тура Серии А против "Лацио".

"Очень приятно, что команда наконец-то смогла победить, более того, проведя "сухой" матч. Впереди еще две тяжелые встречи, надеемся, победный результат поднимет наш дух.

Ми должны играть против "Лацио" в свой футбол: компактно, агрессивно. Конечно, попытаемся взять очки. Нам обязательно нужно использовать те моменты, которые будут, командный футбол решает все.

Состав на кубковую встречу я формировал, думая уже об игре чемпионата. Конечно, у соперника есть преимущество, ведь "Лацио" не играл посреди недели", — цитирует Шевченко журналист Юрий Шевченко в своем телеграм-канале "Гранде Шева".

Матч "Лацио" — "Дженоа" состоится в пятницу в Риме, начало — в 19.30. Посмотреть встречу в прямом эфире можно на стриминговой платформе MEGOGO.

После 17 игр "Дженоа" занимает 18-е место с десятью очками, а римляне — девятые (25 очков).

Как ранее сообщал "Телеграф", Шевченко был очень доволен после победы над "Салернитаной" в Кубке Италии.