Укр

Маркевич рассказал, будут ли вызывать в сборную Украины уехавшего в Россию Мампасси

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
151
Марк Мампасси Новость обновлена 18 декабря 2021, 11:24
Марк Мампасси

Если коротко, то нет.

Бывший глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение касательно перехода защитника "Шахтера" Марка Мампасси в "Локомотив".

«Стоило ли его продавать «Шахтеру» и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь». Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали.

Может ли Мампасси получить российское гражданство? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. Наверное, родители будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются», — заявил Маркевич в интервью Meta-ratings.

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", соглашение с 18-летним украинцем подписано на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила четыре миллиона евро.

Мампасси на текущий момент основной защитник юношеской сборной Украины до 19 лет, которая пробилась в элит-раунд чемпионата Европы.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинец в России, Ярослав Ракицкий готов пойти на серьезное снижение зарплаты, чтобы продолжить карьеру в составе "Зенита".

Теги:
#Сборная Украины #ФК Локомотив #Мирон Маркевич
"Омикрон" еще недостаточно изучен
Украина
Первый случай: "Омикрон" выявили в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Омикрон" еще недостаточно изучен
Первый случай: "Омикрон" выявили в Украине
Дата публикации
Категория
Александр Гогилашвили
Угрожающий патрульному на блокпосту Гогилашвили рассказал о бардаке в МВД
Дата публикации
Категория
В одной из областей смертность упала до 1 человека за день
Киев, Полтава, Днепр: какие регионы в зоне риска по коронавирусу
Дата публикации
Категория
Погода в Украине сильно ухудшится
Синоптик предупредил украинцев о метелях и снежных заносах
Дата публикации
Категория
Житель Львовской области преодолел коронавирус
Только 10 случаев в мире: во Львовской области зафиксировали редкое проявление коронавируса