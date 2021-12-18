Маркевич рассказал, будут ли вызывать в сборную Украины уехавшего в Россию Мампасси

Если коротко, то нет.

Бывший глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич высказал свое мнение касательно перехода защитника "Шахтера" Марка Мампасси в "Локомотив".

«Стоило ли его продавать «Шахтеру» и почему его продали, не могу ответить, потому что это больше вопрос к руководству донецкого клуба. Я видел его в играх за «Мариуполь». Но тяжело объективно оценивать его уровень по команде, в которой играла одна молодежь, поэтому азовцы много пропускали.

Может ли Мампасси получить российское гражданство? Не знаю всех нюансов. Ведь он играл за юношескую сборную Украины. Наверное, родители будут решать эти вопросы.

Согласен, что сборная Украины для него на данном этапе теперь уже закрыта. Как показывает практика, игроки из чемпионата России в сборную Украины не приглашаются», — заявил Маркевич в интервью Meta-ratings.

Как сообщает официальный сайт "железнодорожников", соглашение с 18-летним украинцем подписано на пять лет. По данным СМИ, сумма сделки составила четыре миллиона евро.

Мампасси на текущий момент основной защитник юношеской сборной Украины до 19 лет, которая пробилась в элит-раунд чемпионата Европы.

Как ранее сообщал "Телеграф", другой украинец в России, Ярослав Ракицкий готов пойти на серьезное снижение зарплаты, чтобы продолжить карьеру в составе "Зенита".