Украинские биатлонистки опять не смогли взять медали на этапе Кубка мира в Анси

Не все украинки даже финишировали.

В субботу во французском Анси состоялась женская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону.

Победу в забеге одержала шведка Эльвира Эберг, которая с двумя кругами штрафа быстрее всех прошла 12.5 км. Второй финишировала француженка Жюлия Симон, а тройку призеров закрыла Ханна Эберг, сестра победительницы.

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 29.27,0 (0-0-1-1)

2. Жюлия Симон (Франция) – 4.2 (0-0-0-1)

3. Ханна Эберг (Швеция) – 11.6 (0-1-1-0)

Лучшей среди украинок в этот раз стала Дарья Блашко, которая с одним кругом штрафа финишировала на 20-м месте. Столько же промахов и у Елены Билосюк (Пидгрушной), она стала 25-й.

Юлия Джима была третьей представительницей Украины в гонке, однако она не финишировала. После третьей стрельбы, имея суммарно аж шесть промахов, Джима приняла решение не продолжать забег.

В женской части программы в воскресенье пройдет масс-старт. В субботу же мужчины также побегут пасьют.

Как ранее сообщал "Телеграф", накануне старта сезона украинские биатлонисты представили новую форму.