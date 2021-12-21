Укр

Романчук принес Украине первую медаль на чемпионате мира по плаванию

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Михаил Романчук Новость обновлена 21 декабря 2021, 18:26
Михаил Романчук

Спортсмен взял медаль в своей коронной дисциплине.

Украинский пловец Михаил Романчук, который на Олимпийских играх в Токио завоевал "бронзу" и "серебро" на дистанциях 800 м и 1500 м вольным стилем соответственно, выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира в Абу-Даби.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины в Facebook.

25-летний Романчук выиграл медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем. Эта награда стала первой для Украины на ЧМ-2021 в ОАЭ. В финальном заплыве Романчук несколько секунд уступил немцу Флориану Велльброку, который установил мировой рекорд в этой дисциплине, и олимпийскому чемпиону Токио (400 м в/c) Ахмеду Хафнауи из Туниса.

Результаты финального заплыва:

  1. Флориан Велльброк (Германия) – 14.06,88 (мировой рекорд)
  2. Ахмед Хафнауи (Тунис) – 14.10,94
  3. Михаил Романчук (Украина) – 14.11,47

Добавим, что чемпионат мира проходил в столице ОАЭ с 16 по 21 декабря. На счету сборной Украины одна бронзовая награда и 26-е общекомандное место в медальном зачете. Первую строчку в рейтинге занимают американцы.

Топ-5 медального зачета ЧМ-2021 по плаванию
Топ-5 медального зачета ЧМ-2021 по плаванию

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена Михаила Романчука легкоатлетка Марина Бех-Романчук засветила аппетитные формы на совместном снимке с мужем.

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