Укр

Игрок молодежной сборной Украины опубликовал фото с обнаженной девушкой

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Сергей Чоботенко Новость обновлена 22 декабря 2021, 08:28
Сергей Чоботенко

Чоботенко на отдыхе порадовал яркими кадрами.

Защитник "Мариуполя" и молодежной сборной Украины Сергей Чоботенко на своей странице в инстаграме опубликовал новое фото. На данный момент футболист вместе со своей девушкой отдыхает на Сейшельских островах.

На одном из кадров Чоботенко вместе с девушкой позируют на пляже. Сергей рукой прикрывает тело своей девушки, которая на фото лишь в нижней части черного купальника.

В комментариях пользователи по-разному отреагировали на подобный кадр. Для одних это был "разрыв сердечка", другие же раскритиковали игрока, употребляя слова типа "кошмар" и "срамота".

На других снимках Чоботенко преимущественно находится сам, показывая природу на островах.

Как ранее сообщал "Телеграф", жена вратаря "Динамо" Дениса Бойко Валерия в отпуске опубликовала яркие снимки в бикини. Сам же голкипер также находится рядом, публикуя снимки с Мальдивских островов.

Добавим, что Валерия совсем не стесняется и частенько радует свою 60-тысячную армию подписчиков горячими снимками, сделанных в разных уголках мира.

Теги:
#Девушки #ФК Мариуполь #Сергей Чоботенко
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