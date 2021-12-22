Ребров выразил сочувствие Шевченко (видео)

У "Дженоа" сейчас тяжелые времена.

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров высказался о ситуации в "Дженоа", который возглавил украинский специалист Андрей Шевченко.

"Шевченко многое отдал итальянскому футболу, поэтому нет ничего удивительного, что он работает в "Дженоа". В него поверили после хорошего выступления сборной Украины, плюс он знает язык страны, где работает.

Пару матчей "Дженоа" я видел — сочувствую Андрею Николаевичу. У него действительно сложная ситуация. Календарь сразу же был очень сложный, пришлось играть со всеми грандами итальянского футбола. Да, видно улучшение, это заметили и футболисты. Результата, правда, пока не было", — заявил Ребров в эфире "Бомбардира".

"Дженоа" после 19 туров занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 11 очками. В семи матчах при Шевченко "Дженоа" дважды сыграл вничью, в остальных пяти встречах потерпел поражение.

Как ранее сообщал "Телеграф", капитан клуба из Генуи Доменико Кришито рассказал, как изменилась команда после прихода Шевченко в "Дженоа" посреди сезона.