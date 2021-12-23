Укр

Работающий в России Воронин спустя полгода наехал на сборную Украины за Евро-2020 (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
71
Андрей Воронин Новость обновлена 23 декабря 2021, 14:58
Андрей Воронин

Тренер смог выделить только двоих игроков.

Помощник главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин высказал свое мнение касательно выступления сборной Украины на Евро-2020. Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, где уступили сборной Англии со счетом 0:4.

Беседа Воронина с Артемом Милевским для ютуб-канала "Миля" состоялась в Москве, где сейчас проживает и работает экс-форвард сборной Украины.

"Мне, кроме Ярмоленко и Яремчука, вообще не понравилось, как кто-то сыграл на Евро. Ярмола, от которого никто не ожидал, выдал лучшее. И Яремчук здорово, как нападающий, считаю.

Мне вообще нравится его стиль игры. Давно в Украине не было такого чисто выраженного нападающего. А вся остальная сборная… Зина дал хорошую игру со шведами, но до этого…", — заявил Воронин в эфире ютуб-канала "Миля".

Воронин и Милевский вместе играли в составе сборной Украины, в том числе, на чемпионате мира по футболу-2006, где национальная команда добралась до четвертьфинала турнира.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины вновь доказала, что круче России в футболе.

Теги:
#Сборная Украины #Артем Милевский #Андрей Воронин #Андрей Ярмоленко #Роман Яремчук
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Путин предложил поставить российские ракеты на границе США
Путин странно ответил на вопрос о вторжении в Украину (видео)
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом