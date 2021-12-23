Работающий в России Воронин спустя полгода наехал на сборную Украины за Евро-2020 (видео)

Тренер смог выделить только двоих игроков.

Помощник главного тренера московского "Динамо" Андрей Воронин высказал свое мнение касательно выступления сборной Украины на Евро-2020. Украинцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, где уступили сборной Англии со счетом 0:4.

Беседа Воронина с Артемом Милевским для ютуб-канала "Миля" состоялась в Москве, где сейчас проживает и работает экс-форвард сборной Украины.

"Мне, кроме Ярмоленко и Яремчука, вообще не понравилось, как кто-то сыграл на Евро. Ярмола, от которого никто не ожидал, выдал лучшее. И Яремчук здорово, как нападающий, считаю.

Мне вообще нравится его стиль игры. Давно в Украине не было такого чисто выраженного нападающего. А вся остальная сборная… Зина дал хорошую игру со шведами, но до этого…", — заявил Воронин в эфире ютуб-канала "Миля".

Воронин и Милевский вместе играли в составе сборной Украины, в том числе, на чемпионате мира по футболу-2006, где национальная команда добралась до четвертьфинала турнира.

Как ранее сообщал "Телеграф", сборная Украины вновь доказала, что круче России в футболе.