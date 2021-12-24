"Бенфика" Яремчука с позором вылетела из Кубка Португалии (видео)

Украинец сыграл лишь тайм и отметился хамским поведением.

"Бенфика", за которую выступает украинский нападающий Роман Яремчук, прекратила борьбу за Кубок Португалии.

В матче 1/8 финала клуб из Лиссабона на выезде потерпел поражение от одного из главных конкурентов в местном футболе — "Порту", со счетом 0:3.

"Орлы" в роли догоняющих стали уже на первой минуте, когда защитники не удержали Эванилсона перед своими воротами, и тот в падении отравил мяч в пустые ворота. Не успели красно-белые прийти в себя, как на седьмой минуте Витинья сделал счет 2:0, чем очень усложнил задачу сопернику.

Далее в первом тайме пошла борьба в центре поля, но больше для достижения результата повезло "драконам". Эванилсон сначала оформил дубль, а в компенсированное время — удалился, получив второе предупреждение.

С первых минут второго тайма спасать ситуацию вышел украинский нападающий Роман Яремчук, однако отметился только лишь ударом лежащего соперника. Повезло, что арбитр в данной ситуации выписал лишь предупреждение, обычно, в подобных ситуациях игроки получают красные карточки.

Несмотря на все старания команд и два незасчитанных гола в обе стороны, игра так и завершилась со счетом 3:0.

Как ранее сообщал "Телеграф", Романом Яремчуком интересовалась "Барселона".