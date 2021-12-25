Укр

Вратарь сделал феноменальный сейв, совершив героический прыжок (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Куаку Коффи Новость обновлена 25 декабря 2021, 11:37
Куаку Коффи

Чемпионат Бельгии удивляет.

В матче 20-го тура высшего дивизиона первенства Бельгии по футболу "Эйпен" принимал "Шарлеруа". Встреча состоялась на стадионе "Кервег" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4. В первую очередь игра запомнилась невероятным сейвом в исполнении кипера Куаку Коффи.

Соответствующее видео опубликовано на страничке elevensportsbe в Instagram.

При счете 0:1 в пользу "Шарлеруа" кипер гостей Коффи сделал двойной сейв. Сначала вратарь разобрался с ударом с близкого расстояния, а затем сотворил настоящее чудо, справившись с ударом в упор. Второе спасение явно будет претендовать на звание "сейв года", ведь кипер отбил мяч, находясь спиной к атакующему футболисту…

Видео сейва Коффи в матче "Эйпен" — "Шарлеруа":

Видеообзор матча "Эйпен" — "Шарлеруа":

Добавим, что "Шарлеруа" с 32 очками идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, "Эйпен" (25 очков) — десятый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гол украинской футболистки стал лучшим на групповой стадии женской Лиги чемпионов.

Теги:
#Футбол #Бельгия #ФК Шарлеруа #Сейв #ФК Эйпен
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