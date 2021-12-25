Вратарь сделал феноменальный сейв, совершив героический прыжок (видео)
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Чемпионат Бельгии удивляет.
В матче 20-го тура высшего дивизиона первенства Бельгии по футболу "Эйпен" принимал "Шарлеруа". Встреча состоялась на стадионе "Кервег" и завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4. В первую очередь игра запомнилась невероятным сейвом в исполнении кипера Куаку Коффи.
Соответствующее видео опубликовано на страничке elevensportsbe в Instagram.
При счете 0:1 в пользу "Шарлеруа" кипер гостей Коффи сделал двойной сейв. Сначала вратарь разобрался с ударом с близкого расстояния, а затем сотворил настоящее чудо, справившись с ударом в упор. Второе спасение явно будет претендовать на звание "сейв года", ведь кипер отбил мяч, находясь спиной к атакующему футболисту…
Видео сейва Коффи в матче "Эйпен" — "Шарлеруа":
Видеообзор матча "Эйпен" — "Шарлеруа":
Добавим, что "Шарлеруа" с 32 очками идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии, "Эйпен" (25 очков) — десятый.
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