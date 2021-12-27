Укр

Три европейских клуба интересуются молодым вратарем сборной Украины

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Дмитрий Ризнык Новость обновлена 27 декабря 2021, 18:34
Дмитрий Ризнык

Голкипер "Ворсклы" привлек внимание зарубежных клубов.

Вратарь полтавской "Ворсклы" и сборной Украины Дмитрий Ризнык, который установил рекорд в чемпионате Украины по количеству отраженных пенальти, может в ближайшее трансферное окно покинуть команду.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, за 22-летним вратарем следят сразу несколько европейских клубов, в частности польская "Легия" и португальские "Белененсеш" и "Гимарайнш". Сообщается, что все три клуба сделали предложение по стражу ворот, однако "Ворсклу" не устроила сумма компенсации. Добавим, что сам голкипер хочет попробовать свои силы за рубежом.

Отмечается, что "Легия" теперь решила подписать еще одного украинского вратаря Максима Коваля, который сейчас выступает за "Аль-Фатех" из Саудовской Аравии.

В сезоне 2021/22 Ризнык провел 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 23 гола. Семь игр вратарь отстоял на ноль. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 млн евро. Дмитрий сыграл один матч за национальную сборную Украины. Дебют состоялся при Александре Петракове.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ризнык пропустил гол на 10-й секунде матча.

Теги:
#Футбол #ФК Ворскла #Дмитрий Ризнык
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