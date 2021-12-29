Укр

Жена футболиста "Шахтера" блеснула фигурой в красном купальнике (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дарья Савина и Валерий Бондарь Новость обновлена 29 декабря 2021, 10:03
Дарья Савина и Валерий Бондарь

Красотка с мужем отдыхают на Мальдивах.

Дарья Савина, супруга центрального защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, проводит семейный отпуск на островах в Индийском океане. На днях журналистка опубликовала романтическую фотосессию с мужем.

Соответсвующие фото появились на страничке Савиной в Instagram.

Дарья коротко прокомментировала совместные снимки с любимым: "Счастливы вместе". На фото Савина позирует в красном купальнике, который идеально подходит длинноногой красавице. За сутки пост журналистки собрал свыше 12 тысяч лайков, а также сотник комплиментарных комментариев.

Напомним, 22-летний Бондарь сыграл лишь 8 матчей за "Шахтер" в текущем сезоне и голевыми действиями не отмечался. В первой части сезона Валерий восстанавливался от тяжелой травмы, которую он получил еще в апреле 2021 года. Дарья вместе с любимым отправилась на операцию в Рим, чтобы поддержать мужа.

Отметим, что Бондарь и Савина поженились летом 2021 года. Пара также обвенчалась осенью в Киеве-Печерской лавре.

Ранее Савина похвасталась разнообразием купальников на Мальдивах.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Дарья Савина
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